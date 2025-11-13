충북 ‘의료비 후불’ 융자, 내달부터 500만 원으로 상향

충북도의 신개념 의료복지 정책인 ‘의료비 후불제’ 융자 한도가 다음 달부터 500만 원으로 상향된다. 도는 300만 원이었던 무이자 융자 지원액 상한을 500만 원으로 올리고, 수혜 대상에 한부모 가족도 추가한다고 12일 밝혔다. 또 수술이나 시술을 하지 않아도 혜택을 받을 수 있도록 했다고 덧붙였다.
이 제도는 큰돈이 필요해 제때 치료를 받지 못하는 취약 계층에게 의료비를 빌려주고 무이자로 분할 상환하게 하는 전국 최초의 의료복지 제도이다. 김영환 충북도지사의 민선 8기 대표 공약 가운데 하나로 시작됐다.
이번에 포함된 한부모 가족을 비롯해 도내 65세 이상, 기초생활수급자, 차상위 계층, 국가유공자, 다자녀 가구(2자녀 이상) 등이 대상이다. 해당 질병은 △임플란트 △치아 교정 △인공 슬관절 △인공 고관절 △심혈관 △뇌혈관 △척추 △암 △소화기(담낭, 간, 위, 맹장) △호흡기 △산부인과 △비뇨기과 △골절 △안과 등이다. 신청자는 무이자로 3년간 융자 지원을 받을 수 있다. 재원은 50억 원 규모다. 도내 13개 종합병원급 의료기관과 치과, 병의원 284곳이 참여하고 있다. 2023년 1월 9일 시작해 이달 10일까지 2210명이 혜택을 받았다. 질환별로는 임플란트(틀니 포함) 1684명, 치아 교정 152명, 척추 113명, 슬관절 75명, 골절 53명 등의 순이었다. 상환율은 99%다. 의료복지 혁신 모델로 주목받아 서울시가 내년부터 도입하기로 결정했다. 경기도는 정책토론회 개최 및 조례 제정을 추진 중이다. 19∼21일 울산에서 열리는 지방시대 엑스포의 ‘기념사회관 우수 사례’로 전국에 소개될 예정이다.
