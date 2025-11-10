[단독]‘영테크’ 참여회사 경영 부실로 폐업…서울시 관리 미흡 지적

금융 강의 업체가 파산 ‘아이러니’
서울시의 청년 금융교육사업 ‘영테크’에 참여한 민간업체가 경영 부실로 폐업한 사실이 드러났다. 공공사업 참여 업체에 대한 서울시의 관리·감독이 미흡했다는 지적이 나온다.
공공사업 관리 부실 도마에
10일 서울시의회 허훈 의원실 등에 따르면 영테크에 참여한 2개 업체 중 1곳인 A사는 9월 30일 폐업 신고를 하고 지난달 24일 최종 폐업 처리됐다. A사는 신용대출·법인카드 연체 등으로 경영난을 겪었고, 지난 7월 31일 서울시에 “법인 파산 신청 예정으로 잔여 과업 수행이 어렵다”는 공문을 보낸 것으로 확인됐다.
영테크는 2022년부터 청년들에게 무료로 금융교육과 재무 상담을 제공하는 서울시 사업이다. A사는 금융 교육을 맡았던 업체로, 금융을 가르치던 회사가 재정난으로 폐업한 셈이다.
다만 A사 소속 강사들은 다른 참여업체로 옮겨 교육을 이어가고 있다. 서울시 관계자는 “강사들은 폐업 업체의 정직원이 아닌 프리랜서로, 경영 관리에는 관여하지 않았다”며 “경험 많은 강사가 계속 참여하는 것이 교육 효율 측면에서 낫다고 판단했다”고 설명했다.
수강생에 직접적 피해는 없었지만, 공공사업 수행 업체에 대한 시의 검증 절차가 부실하다는 비판이 제기된다. 앞서 영테크는 지난 9월 상담사가 수강생 개인정보를 이용해 금융사기를 저질러 논란이 된 바 있다. 당시 피해자는 13명, 피해액은 총 2억8000만 원에 달했다.
영테크는 올해 서울시 주요 재정사업 평가에서 최하 등급인 ‘미흡’을 받았다. 지방재정법에 따라 2년 연속 미흡 등급을 받으면 사업 재설계를, 3년 연속이면 원칙적으로 사업 폐지를 검토해야 한다. 허훈 서울시의원은 “청년 금융교육을 맡은 업체가 스스로 금융 부실로 문을 닫는 것은 비상식적”이라며 “사업체 선정 단계부터 철저한 검증과 관리가 필요하다”고 지적했다. 시 관계자는 “우려를 줄이기 위해 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
송진호 기자 jino@donga.com
