86만 구독자 한혜진 채널, 코인 방송 송출 뒤 삭제

모델 한혜진의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다. 구독자 약 86만 명을 보유한 대형 채널이 사라지자 팬들은 해킹 가능성에 무게를 두고 있다.
● 코인 방송으로 바뀐 한혜진 채널, ‘리플 CEO’ 명의 영상 송출
10일 새벽, 한혜진의 유튜브 채널에는突(돌연) 암호화폐 관련 생방송이 올라왔다. 제목은 ‘리플(XRP): 브래드 갈링하우스 CEO의 성장 예측’이었다. 영상에서는 리플의 향후 전략과 암호화폐 시장 전망을 다뤘으며, “XRP의 포지셔닝 전략과 미래 성장 인사이트를 공유한다”는 설명이 함께 게시됐다.
영상 댓글창은 차단된 상태였고, 한혜진과 관련 없는 코인 홍보성 문구가 노출됐다. 업계 관계자들은 “채널이 외부에 의해 해킹당해 코인 홍보 방송으로 전환된 것으로 보인다”고 분석했다.
● ‘커뮤니티 가이드 위반’으로 채널 삭제
이후 한혜진의 채널은 같은 날 오전 삭제됐다. 접속 시 “유튜브 커뮤니티 가이드를 위반해 채널이 삭제됐다”는 메시지만 노출되고 있다.
유튜브는 일반적으로 해킹으로 인해 불법 콘텐츠가 송출될 경우, 일시적으로 채널을 비공개 처리하거나 삭제 후 복구 절차를 진행한다.
현재 한혜진 측은 별도의 입장을 내지 않았으며, 복구 요청 여부도 확인되지 않았다.
보안 전문가들은 “해킹 목적은 대부분 코인 투자 유도나 가짜 생방송을 통한 광고 수익 편취”라며 “채널 보유자는 2단계 인증, 비밀번호 주기적 변경 등 보안 조치를 반드시 해야 한다”고 조언했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0