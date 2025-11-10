동아일보

기무라 타쿠야보다 잘생겼나…딸, 日 배구 국가대표와 2년 열애

  • 입력 2025년 11월 10일 09시 47분

기무라 타쿠야의 딸 기무라 코코미가 일본 국가대표 배구선수 오가와 토모히로와 열애 중이다. 두 사람은 2년째 장거리 연애를 이어오며 SNS에서도 애정을 드러냈다. 기무라 타쿠야(왼쪽), 기무라 코코미. 사진=기무라 코코미 인스타그램
가수 겸 배우 기무라 타쿠야(52)의 딸 기무라 코코미(24)가 일본 프로 배구선수 오가와 토모히로(29)와 열애 중인 것으로 알려졌다.

6일 일본 주간지 주간문춘(週刊文春)은 “기무라 코코미가 산토리 선버즈 오사카 소속 배구선수 오가와 토모히로와 교제 중”이라고 보도했다. 매체가 공개한 사진에는 두 사람이 함께 외출해 물건을 고르거나, 서로의 뺨에 입을 맞추는 등 다정한 모습이 담겼다.

코코미의 측근은 “도쿄에 거주하는 코코미와 오사카에 거주하는 오가와는 약 2년째 장거리 연애를 이어오고 있다”고 전했다.

코코미는 과거 동생 코우키와 함께한 SNS 라이브 방송에서 “아빠보다 더 잘생긴 사람을 만나자고 약속했다”고 밝힌 바 있다. 이번 열애 소식이 전해진 후, 오가와는 SNS에 “기무라 타쿠야보다 더 잘생겼나요?”라는 질문을 남기며 웃음을 자아냈다. 그는 “그건 잘 모르겠지만 우리는 아주 좋은 관계”라며 코코미에 대한 애정을 드러냈다.

한편, 기무라 타쿠야는 2000년 가수 쿠도 시즈카와 결혼해 두 딸 코코미와 코우키를 두었다. 장녀 코코미는 대학에서 플루트를 전공했으며 현재 플루티스트이자 모델로 활동 중이다. 오가와 토모히로는 산토리 선버즈 오사카 소속의 배구 선수로, 2021년 일본 국가대표로 발탁돼 여러 국제 대회에 출전했다.
