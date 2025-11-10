광주시, 13일 ‘국가철도 광주 신산업선’ 정책토론회 개최

광주시는 13일 오후 2시 빛그린국가산단 내 노사동반성장지원센터 대회의실에서 ‘국가철도 광주 신산업선 건설을 위한 정책토론회’를 개최한다고 10일 밝혔다.
토론회는 광주시 인공지능(AI)·미래 모빌리티 산업 육성과 국가균형발전을 도모하기 위한 광주 신산업선 추진계획을 공유하고 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공감대 확산 및 의견 수렴을 위해 마련됐다.
토론회 주제 발표에서는 대구정책연구원이 2016년 고시된 제3차 국가철도망 구축계획에 반영돼 추진 중인 대구 산업선의 진행 현황을 설명하고 광주시는 제5차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 건의한 광주 신산업선의 추진 경과를 공유한다.
광주 신산업선은 광주 서북·서광산 지역을 관통하는 노선으로 광주연구개발특구~진곡·하남산단~광주송정~평동산단~빛그린·미래차 국가산단으로 이어지는 지역 산단의 90%가 밀집한 지역에 건설될 계획이다.
나아가 전남도와 전북도가 건의한 서해안선(새만금~영광~목포)이 지나는 영광까지 연결되면 국토 서남권 산업·물류·교통을 아우르는 호남권 메가시티의 핵심 축으로써 국가균형발전의 토대를 마련할 것으로 전망된다. 김종호 광주시 광역교통과장은 “광주 신산업선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영돼 지역산업 경쟁력 제고와 국가균형발전을 도모할 수 있도록 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
