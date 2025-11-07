쾅쾅 굉음 뒤 20층 타워 와르르… “또 무너질라” 바닥 파며 구조

울산화력 사고, 7명 매몰-수색… “노후화돼 철거” 지난달부터 해체
작업자 대부분 계약직… 30대 청년도
노부모 달려와 “아들 어딨나” 울먹
인근 타워 추가붕괴 우려 구조 난항… ‘재해와의 전쟁’ 한달만에 또 사고
“갑자기 ‘쾅쾅’ 하는 굉음이 3∼4초간 이어졌습니다. 하얀 먼지와 녹가루가 구름처럼 피어오르더라고요.”
6일 울산 남구 남화동 한국동서발전 울산발전본부 내 울산화력발전소에서 60m 높이의 보일러 타워가 붕괴된 순간, 인근에서 낚시를 하던 한 목격자는 “20층은 되는 거대한 건물이 순식간에 주저앉았다”며 당시 상황을 전했다. 또 다른 목격자는 “붕괴 충격으로 일부 잔해가 인근 해안도로까지 튀었다”고 말했다.
기자가 찾은 현장은 철골이 엿가락처럼 휘어지고 구조물이 내려앉아 마치 폭격을 맞은 듯했다. 경찰은 사고 현장을 전면 통제하고 있었고 대형 크레인과 소방차, 구급차 등 구조 장비가 잇따라 현장으로 들어갔다. 소방관들은 먼지와 철골 더미 속을 바쁘게 오갔다.
● 노부부 “우리 아들 어딨나” 발동동
한국동서발전 울산발전본부 내에서 60m 높이의 보일러 타워가 붕괴된 것은 이날 오후 2시 2분경이다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 작업자 9명 중 사고 직후 이모 씨(44), 양모 씨(64)를 구조했다. 두 사람 모두 병원으로 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 이 씨는 “차량에 탑승해 있다가 건물이 무너지는 순간 깜짝 놀라 차에서 뛰쳐나와 도망쳤다”고 말한 것으로 전해졌다. 나머지 8명은 25m 높이에서 작업하고 있었다고 소방당국은 밝혔다.
수색을 이어간 소방당국은 오후 3시 45분경 붕괴 현장에 매몰된 2명의 위치를 추가로 확인했고, 오후 11시 현재 구조 작업을 벌이고 있다. 이 중 1명은 의식이 있으나, 다른 1명은 의식이 불분명한 상태다. 나머지 5명은 여전히 구조물 아래에 매몰돼 있는 것으로 추정되지만 위치가 특정되지 않아 수색이 쉽지 않은 상황이다. 매몰자들은 30∼60대로 이 중엔 30세 젊은이도 있는 것으로 확인됐다. 이날 사고 현장에서 만난 한 노부부는 기자에게 “아들이 매몰됐다고 들었는데 혹시 사고 현장이 어딘지 아느냐”고 물으며 울먹이기도 했다.
● 발파 전 ‘취약화 작업’ 도중 붕괴
무너진 보일러 타워는 1981년에 준공돼 2021년 운전을 중단한 노후 설비다. 지난해 철거가 결정됐고 지난달부터 해체 작업이 진행 중이었다. 붕괴된 5호기 타워는 양옆 30m 간격의 4호기, 6호기와 나란히 서 있었다.
소방당국은 발파 전 타워가 원하는 방향으로 쓰러지도록 일부 기둥을 절단하는 ‘취약화 작업’ 도중 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 당시 작업자 1명은 지상에서 차량을 조작했고, 나머지 8명은 약 25m 높이에서 절단 작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다. 구조된 근로자들은 “기둥 절단 중 갑자기 철골 구조물이 휘청이며 무너졌다”고 진술했다고 소방당국은 전했다.
시공사는 HJ중공업으로, 작업자 9명은 협력 발파 전문업체 소속이다. 이 중 1명은 정직원, 8명은 계약직이다. 일부 방호망과 매트가 설치돼 있었으나 충격을 막기에는 역부족이었다. 그물망과 매트 등 일부 방호 조치는 이뤄져 있었던 것으로 전해졌다. 경찰은 작업자들의 전문성과 숙련도 등 자격 여부, 안전교육 이행 등에서 문제가 없었는지를 조사하고 있다.
● 국가소방동원령 발령… 700t 크레인 등 총력 구조
행정안전부는 오후 3시 13분 국가소방동원령을 발령하고 인명 구조에 총력을 기울이고 있다. 김민석 국무총리는 “가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명 구조에 최선을 다하라”고 긴급 지시했다. 소방당국은 인력 200여 명과 장비 62대를 투입했다. 700t급 크레인 1대를 포함해 크레인 5대, 굴착기 등이 투입됐고 구조견과 드론, 야간조명차, 응급헬기도 동원됐다.
그러나 추가 붕괴 우려로 구조는 더딘 상황이다. 소방 관계자는 “2차 피해를 막기 위해 위치가 확인된 구조자도 땅을 파서 접근하고 있다”고 밝혔다. 인접한 4호기 역시 구조적 손상을 입은 것으로 추정돼 구조대는 충분한 거리를 두고 작업 중이다.
이재명 대통령이 ‘산업재해와의 전쟁’을 선포한 지 불과 한 달 만에 또다시 대형 사고가 발생하면서, 정부의 산업안전 대책이 현장에서 제대로 작동하지 못하고 있다는 비판이 나온다. 본보가 이용우 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 자료에 따르면 한국동서발전에서는 최근 5년간 39건의 산업재해가 발생했다. 올해 1∼8월에만 6건이 보고됐으며, 대부분 사고·부상 사례였지만 최근에는 사망 사고도 있었다.
댓글 0