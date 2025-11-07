서울 시내버스 수당 갈등… 수능 하루 앞 12일 파업 위기

서울 시내버스 노사가 임금·단체협상 갈등을 봉합하지 못하면서 수능 하루 전인 12일 새벽부터 서울 전역의 시내버스가 멈춰설 가능성이 커지고 있다. 서울시는 노조가 파업을 강행할 경우 비상수송대책을 가동해 수험생 불편을 최소화할 계획이다.
6일 서울시에 따르면 시내버스 노사는 7일 중앙노사교섭회의를 개최하는 등 노조가 파업을 예고한 12일 전까지 실무협상을 이어간다. 양측이 11일 밤 12시까지 입장 차를 좁히지 못하면 12일 새벽 첫차부터 파업에 돌입하겠다는 게 노조 측 입장이다. 파업이 현실화되면 13일 수능 당일은 물론이고 이후 대학별 고사를 치르는 수험생과 학부모의 불편이 예상된다. 서울시는 4월 파업 대비 때 마련한 지하철 증회·연장운행, 25개 자치구 무료 셔틀버스 운행 등을 포함한 비상수송대책을 가동할 예정이다.
이번 갈등은 ‘정기상여금도 통상임금으로 본다’는 지난해 대법원 전원합의체 판결 이후 불거졌다. 서울고법이 지난달 29일 “정기상여금은 통상임금에 해당한다”고 판결하면서 사실상 노조의 손을 들어줬고, 사측은 “인건비 부담이 커진다”며 반발해왔다. 정기상여금이 통상임금에 포함되면 이를 기준으로 산정하는 야간근로수당과 퇴직금 등이 함께 늘어나기 때문이다.
서울시 관계자는 “파업 시점이 매우 예민한 시기”라며 “강행 시 비상수송대책을 준비할 수밖에 없다”고 말했다.
