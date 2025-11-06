타이어 터진 채 목포 도심 질주…잡고 보니 음주운전이었다

타이어가 터진 상태로 도심을 질주한 음주운전자가 시민의 기지와 경찰의 신속한 대응으로 검거됐다.
5일 경찰청에 따르면 지난달 17일 오전 12시40분경 전남 목포의 한 도로에서 “앞차 타이어가 터졌는데 멈추지 않는다”는 신고가 접수됐다.
해당 차량은 타이어가 터진 상황이었음에도 불구하고 계속 주행했고, 달리던 차량에서 부품이 떨어져 나오는 등 위험한 상황이 연출되기도 했다.
당시 운전자는 주행 신호도 두 차례 무시한 채 10.8㎞가량 운전을 이어갔다. 이를 목격한 시민은 차량을 따라가며 위치를 경찰에 알렸다.
현장에 출동한 경찰은 해당 차량을 발견한 뒤 정차 명령을 내렸지만 듣지 않았다. 이에 경찰은 도주로를 차단해 운전자를 붙잡았다.
운전자의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 확인됐다.
경찰 관계자는 “시민 공조로 무사히 검거할 수 있었다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0