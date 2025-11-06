상생소비복권 2025명 당첨자 공개… 2000만 원 주인은 누구?

중소벤처기업부가 6일 ‘상생소비복권’ 1차 당첨 결과를 공개했다. 총 2025명이 선정됐으며, 지급되는 당첨금 규모는 약 10억 원에 달한다.
● 전통시장 결제하면 자동 응모… 1등 2000만 원 주인공은?
상생소비복권은 전통시장과 소상공인 매장에서 일정 금액 이상을 카드로 결제하면 자동 응모되는 소비 촉진형 복권 이벤트다. 당첨자는 상생페이백 누리집과 알림톡을 통해 결과를 확인할 수 있다.
1등 10명은 각 2000만 원, 2등 50명은 200만 원, 3등 600명은 100만 원, 4등 1365명은 10만 원의 디지털 온누리상품권을 받는다. 특히 1등은 비수도권 지역에서 5만 원 이상 소비한 응모자 중에서 추첨됐으며, 당첨금은 7일부터 순차적으로 지급된다.
● 2차는 규모 두 배… 총 20억 원 상품권, 자동 응모로 참여 확대
현재 진행 중인 2차 상생소비복권은 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 일환으로 지난 10월 29일부터 11월 9일까지 운영된다. 기존 참여자 역시 행사 기간 중 지정된 가맹점에서 5만 원 이상 결제하면 자동 응모된다.
2차 복권은 규모가 한층 커졌다. 1등 20명(각 2000만 원), 2등 40명(각 200만 원), 3등 1140명(각 100만 원), 4등 3800명(각 10만 원) 등 총 5000명에게 20억 원 상당의 상품권이 지급된다.
중기부는 소상공인 가게에서 일정 금액 이상 소비한 이들에게 추첨 번호를 부여하고, 무작위 추첨을 통해 당첨금을 지급하는 ‘소비 복권’ 방식을 도입해 소비자에게는 보상과 재미를, 자영업자에게는 매출 회복의 기회를 제공한다는 방침이다.
