[중부판/캠퍼스 소식]한림대 外

O…한림대(총장 최양희)는 춘천시와 공동으로 13일 오후 2시 교내 국제회의실에서 ‘제4회 한림과학콘서트’를 연다. ‘해피 인공지능(AI): 안전한 AI, 건강한 AI’를 주제로 열리는 이번 행사는 AI 시대의 미래 비전을 깊이 있게 조명하기 위해 마련됐다. 김명주 인공지능안전연구소장, 신수용 카카오헬스케어 선행연구소장, 유재용 한림대 교수가 주제 강연을 할 예정이다.
O…충북대(총장 고창섭) 교양교육본부 의사소통센터는 7일 오후 2시 인문사회관 105호에서 성석제 작가를 초청해 ‘문학 사용 설명서’를 주제로 특강을 연다. 인공지능 시대의 독서와 글쓰기의 의미, 참여자 질의응답 및 자유토론이 진행된다. 청주 시민 누구나 참여할 수 있다. 씨앗(CIEAT) 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 추첨을 통해 20명에게 성 작가의 대표작 ‘투명인간’을 증정한다.
O…목원대(총장 이희학)는 인공지능(AI)과 함께하는 지역 문제 탐색을 주제로 한 포럼을 진행했다고 5일 밝혔다. 포럼은 AI 기반 문제 탐색, 우선순위 기준 설정, 과제 선정 발표로 진행됐다. 참가자들은 AI가 제안한 평가 기준을 바탕으로 토론을 진행하며 지역 발전의 핵심 과제를 통합했다. 11월 중 개최 예정인 2차 포럼에서는 생활권 문제 해결과 대학 협력을 주제로 지역 단위 실행 과제를 구체화할 예정이다.
O…백석대(총장 송기신)는 교양 교과목 ‘반려동물과 현대사회’가 재학생들 사이에서 큰 인기를 얻고 있다고 5일 밝혔다. 지난해 2학기 1개 반으로 시작된 이 수업은 학생들의 높은 만족도로 현재 3개 반으로 확대 운영되고 있다. 이 교과목은 현대사회에서 반려동물이 갖는 사회적·정서적 의미를 탐구하며, 사람과 반려동물의 관계 속에서 형성되는 교감과 생명 존중의 가치를 배우는 데 중점을 두고 운영되고 있다.
