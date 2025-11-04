이천수, 억대 사기혐의 피소…“돈 빌려간 뒤 연락 끊겨”

전 국가대표 축구선수 이천수가 수억 원대 사기 혐의로 피소된 사실이 알려졌다.
4일 경찰에 따르면 제주경찰청은 지난달 이천수에 대한 사기 혐의 고소장을 접수하고 수사에 나섰다.
고소장에 따르면 이천수는 2018년 11월 지인 A씨에게 생활비 명목으로 돈을 빌려달라고 요청해 2021년 4월까지 9차례에 걸쳐 약 1억3000만 원을 받았으나 갚지 않은 것으로 전해졌다.
고소인 A씨는 “이천수가 2023년까지 생활비로 빌린 돈을 갚겠다고 했지만 2021년 가을쯤부터 연락이 끊겼다”고 주장하는 것으로 알려졌다.
A씨는 또 이천수가 2021년 외환선물거래 사이트를 운영하는 지인 B씨를 소개하며 투자를 권유했고, 이에 5억 원을 송금했지만 투자금 일부만 돌려받았다고도 주장하고 있다.
경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.
축구 국가대표 출신인 이천수는 유튜브 채널을 개설해 구독자 약 78만 명을 보유하고 있다. 제주도 서귀포시에서 축구교실도 운영하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0