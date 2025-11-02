과학·예술·AI, 시민과 함께 즐긴다… GIST 과학문화주간 & AI 페스티벌

광주과학기술원(GIST)이 3일부터 14일까지 2주간 ‘2025 GIST 과학문화주간 & 인공지능(AI) 페스티벌’을 개최한다. 올해로 6회째를 맞는 GIST 과학문화주간은 예술과의 융합을 통해 과학을 쉽고 즐겁게 경험할 수 있는 열린 축제다.
개막 공연으로는 과학연극 ‘발사 6개월 전’이 3일 행정동 CT아트홀 무대에 오른다. 관객의 선택에 따라 이야기가 다르게 전개되는 참여형 SF 토론극으로, 과학이 낯선 시민들도 연극을 통해 과학적 사고를 자연스럽게 체험할 수 있다. ‘우주개발 vs 기후대응’을 주제로 한정된 자원 속에서 인류의 미래를 위한 선택을 묻는 작품이다. 사전 등록 후 공연을 관람한 관객을 대상으로 추첨을 통해 커피 쿠폰을 증정한다.
4일에는 온라인 ‘GIST 과학톡톡 강연’이 열린다. 인문사회과학부 하대청 교수의 ‘AI와 함께 공부하기’, 생명과학과 박대호 교수의 ‘몸속의 장의사’ 등 청소년들이 흥미롭게 과학을 접할 수 있는 주제로 마련돼 있다.
과학문화주간 중반에는 시민과 함께 즐기는 문화 프로그램이 마련된다. 6일 오후 7시 오룡관 다산홀에서 음악회 ‘GIST 오페라 살롱’이 열리고 12일 오후 7시 시인 나태주 초청 특강이 진행된다. 나태주 시인은 ‘시를 통해 헤아리는 삶의 지혜’를 주제로 따뜻한 울림의 메시지를 전한다. 강연 시작 30분 전부터 선착순으로 입장할 수 있다.
창의와 도전을 주제로 한 창업·혁신 프로그램도 열린다. 창업진흥센터가 주관하는 ‘AI & IoT 메이커톤’(7~8일), ‘스타트업 나이트’(13일), ‘투자유치 IR대회’(14일)에서는 젊은 창업가와 예비 과학자들이 새로운 아이디어를 공유하고 미래 기술 창업의 비전을 모색한다.
10일부터 12일까지 오룡관에서 열리는 ‘AI 연구성과 전시회’에서는 GIST의 최신 AI 연구 결과를 한눈에 볼 수 있다. 전시에는 △AI융합학과 안창욱 교수 연구팀의 ‘감정 인식 기반 실시간 작곡 및 자동 연주 시스템’ △AI융합학과 송은성 교수 연구팀의 ‘치과용 핸드피스 소음 제어 및 사운드 합성 기술·구강형 보청기 및 청감 복원 기술’ △한국문화기술연구소의 ‘시각장애인을 위한 맞춤형 컨시어지 이동형 로봇’ 등 관람객이 직접 체험할 수 있는 다양한 연구 성과가 소개된다.
지식과 아이디어를 공유하는 심포지엄과 포럼도 이어진다. 10일에는 바이오·의과학 융합연구를 주제로 한 ‘GIST-고려대 공동 심포지엄’이, 12~13일에는 AI 국제공동연구 성과를 발표하는 ‘GIST-MIT 심포지엄 2025’가 개최된다. 11일 개최되는 ‘GIST AIX 포럼-AI 문명과 한국의 소명’은 과학, 인문, 예술이 결합된 융합적 사유를 바탕으로 AI 시대의 바람직한 방향과 한국의 역할을 모색하는 자리다.
12일에는 국가 안보와 산업 발전 방안을 논의하는 ‘K-방산 광주포럼’이, 같은 날 오후 4시 중앙도서관에서는 ‘수리과학과 감염병 강연’이 열린다. 감염병 강연에서는 정은옥 GIST 수리과학과 객원교수(건국대 수학과 교수)가 수리과학이 감염병 방역 대책에 어떻게 기여했는지 이해하기 쉽게 풀어 낸다.
2주간의 대장정을 마무리하는 14일에는 GIST 설립기념식과 정문 준공 기념식이 열려 설립 32주년을 맞이하는 GIST의 새로운 도약을 알릴 예정이다.
임기철 GIST 총장은 “GIST는 AI 시대를 선도하는 교육·연구기관으로서 과학문화 확산과 AI 기술의 대중화를 위해 노력하고 있다”며 “이번 과학문화주간이 지역사회와 함께 성장하고, 과학이 일상 속으로 스며드는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
‘2025 GIST 과학문화주간, AI 페스티벌’의 세부 일정과 참여 방법은 GIST 홈페이지(www.gist.ac.kr)에서 확인할 수 있다.
