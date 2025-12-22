與 “쿠팡 연석 청문회 30~31일…김범석 불참땐 추가 고발 검토”

약 3370만 명의 개인정보를 유출해 논란을 일으킨 쿠팡에 대해 정부가 영업정지를 검토하고 있다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 지난 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태 청문회에서 쿠팡의 영업정지 여부를 공정거래위원회와 논의 중이라고 밝혔다. 사진은 18일 서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 2025.12.18. 뉴시스

과방위 간사인 민주당 김현 의원은 김 의장의 불참 가능성과 관련해 “추가 고발이 가능하다”며 “청문회를 신속하게 하는 건 국민적 관심도가 높고 기업의 부도덕함과 오만함을 시정하기 위해서”라고 말했다. 그러면서 “국정조사 카드는 아직 살아 있다”며 “2단계로 국조를 통해 김 의장이 반드시 국내에 와 책임 있는 답변과 후속 조치를 할 수 있도록 끝까지 일 하겠다”고 했다.