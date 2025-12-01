“한미 핵잠-우라늄농축-재처리 내년 동시 협의”

  • 동아일보

위성락, 美서 루비오 등 만난뒤 밝혀
호주처럼 핵잠 위한 별도협정 추진

위성락 국가안보실장이 16일 인천국제공항에서 미국 워싱턴DC로 출국하기 전에 기자들과 인터뷰를 하고 있다. 위성락 실장은 미국에서 한미 정상회담 결과를 담은 공동 설명자료 ‘조인트 팩트시트’ 후속 협의를 할 예정이다. 2025.12.16 뉴스1
위성락 국가안보실장이 22일 일본 도쿄를 방문해 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외상을 만난다. 21일 대통령실에 따르면 위 실장은 22일 모테기 외상과 오찬을 겸한 면담을 갖는다. 위 실장이 내년도 외교·안보 우선순위에 남북 관계를 놓겠다고 밝힌 만큼 대북 정책 조율이 주된 의제가 될 것으로 보인다.

위 실장은 앞서 캐나다 오타와를 방문해 최대 60조 원 규모인 캐나다 잠수함사업의 한국 기업 수주 지원에 나섰다. 캐나다 해군이 1998년 영국 해군으로부터 도입한 2400t 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 3000t급 잠수함 12척을 도입하는 대규모 사업이다.

또 위 실장은 16∼17일(현지 시간) 미국 워싱턴을 방문해 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 건조와 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 등과 관련한 협의를 내년부터 미국과 동시다발적으로 진행하기로 합의한 것으로 파악됐다. 위 실장은 방미 기간 마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등과 회동했다. 위 실장은 한국의 핵잠 건조와 관련해 미국 대통령의 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가할 수 있도록 한 미국의 원자력법 제91조에 입각해 한미 간 별도의 협정을 체결하기로 미국 측과 뜻을 모았다고 밝혔다. 한국의 핵잠 건조를 위해 한미 원자력협정 개정 대신 호주처럼 핵잠을 위한 별도 협정을 도출하는 방안을 추진할 수 있고, 이에 대해 미국 측과 공감대를 형성했다는 의미로 풀이된다.

지난달 한미가 발표한 관세·안보 분야 ‘조인트 팩트시트(joint factsheet·공동 설명자료)’에 따르면 미국은 한국의 핵잠 건조를 승인하고 우라늄 농축·사용후 핵연료 재처리 권한 확보를 지지하기로 했다.

윤다빈 기자 empty@donga.com
워싱턴=신진우 특파원 niceshin@donga.com
