‘인종차별 폭로’ 소유 “델타항공에 사과 받아”

글로벌 1위 항공사인 미국의 델타항공을 이용하며 인종차별을 당했다고 주장한 가수 소유가 델타항공으로부터 사과를 받았다고 밝혔다.
소유는 31일 인스타그램에서 “귀국 편 항공기 내에서 발생한 일들 관련해 여전히 허위 사실과 루머가 무분별하게 유포되고 있다. 정확하게 정리된 내용을 정리해 드리고자 이렇게 글을 쓴다”며 이같이 밝혔다.
그는 “비행 내내 이어진 일련의 사건들에 대해 고민하다 착륙 전, 불편 사항을 작성해 기내 승무원을 통해 접수했고 이번 주 델타항공에서 메일로 사과받았다”고 했다.
이어 “제가 겪었던 일들과 당시 느꼈을 감정에 공감하며 걱정해 주신 분들께 감사하며, 개인적인 일로 심려를 끼쳐 죄송하단 말씀 드린다. 용기 내어 쓴 글에 응원을 보내주신 분들 덕분에 일상으로 돌아올 수 있었다”고 덧붙였다.
그러면서 “문제가 됐던 일들에 대해서는 정식으로 사과받았으니 더는 이와 관련해 공개된 채널을 통해 언급하지 않으려고 한다”며 “근거 없는 억측, 확인되지 않은 허위 사실 유포, 인격권을 침해하는 모욕적 표현에 대해서는 단호하게 대응하며 법적 조치를 취할 예정”이라고 했다.
소유는 10월 19일 뉴욕에서 일정을 마치고 귀국하는 델타항공에서 승무원에게 인종차별을 당했다고 폭로했다. 그는 당시 인스타그램에 “너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티(보안요원)까지 불렀다”고 했다.
일부 온라인커뮤니티에서는 ‘그녀가 탑승 전 만취 상태였다’는 글이 올라왔고 그녀는 다시 입장문을 올려 ‘사실이 아니다’라고 설명했다. 그는 “탑승 전 라운지에서 식사와 함께 제공되는 주류를 소량 음용했을 뿐, 탑승 과정에서도 어떠한 제재나 문제없이 탑승을 마쳤다”고 했다.
