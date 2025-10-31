‘이춘재 연쇄살인’ 범인 몰린 故윤동일씨 재심 무죄

이춘재 연쇄살인 9차 사건의 범인으로 몰려 구속 수사를 받았다가 풀려난 뒤 숨진 고(故) 윤동일 씨(사망 당시 26세)가 별도 강제추행 사건에 대해 33년 만에 무죄를 선고받았다.
수원지법 형사15부(부장판사 정윤섭)는 30일 윤 씨의 재심 선고 공판에서 “윤 씨의 경찰 자백은 불법 구금과 강압 수사로 이뤄진 정황이 있어 신빙성이 없다”며 “비록 늦었지만 이번 재심 판결을 통해 이미 고인이 된 윤 씨의 명예를 회복하고, 오랜 세월 고통받았을 유족에게 위로가 되길 바란다”고 밝혔다. 검찰은 지난달 결심 공판에서 윤 씨에게 무죄를 구형하며 “오랜 시간 불명예를 안고 지낸 윤 씨와 그 가족에게 사죄드린다”고 했다.
이춘재 사건은 이춘재가 경기 화성시 일대에서 여성 10여 명을 성폭행하고 살해한 사건이다. 9차 사건은 해당 살인 사건 10건 중 1990년 11월 발생한 것이다. 윤 씨는 19세였던 1990년 11월 15일, 이춘재 연쇄살인 9차 사건 용의자로 불법 연행돼 가족과 연락이 끊긴 채 잠을 재우지 않거나 뺨을 때리는 등 고문을 당하며 허위 자백을 강요받았다. 이후 유전자(DNA) 검사 결과 윤 씨가 범인이 아닌 것으로 확인됐다. 그는 그러나 비슷한 시기 발생한 또 다른 강제추행 사건의 용의자로 지목돼 1991년 수원지법에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 항소와 상고가 모두 기각돼 1992년 1심 판결이 확정됐다. 윤 씨는 수개월간 옥살이를 마치고 출소한 뒤 10개월 만에 암 진단을 받았고, 1997년 9월 끝내 숨졌다.
