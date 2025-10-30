‘보령해상풍력 단지’ 지정 신청서 제출

내년 상반기 지정 목표로 추진
충남 보령시는 ‘보령해상풍력 집적화단지’ 지정을 위한 신청서를 기후에너지환경부에 제출했다고 29일 밝혔다. 공공 주도 해상풍력 단지개발 1호 도시인 보령시는 집적화단지 조성을 통해 탄소중립과 에너지 대전환을 선도하는 도시로 도약하겠다는 방침이다.
이번에 신청한 해상풍력 단지는 오천면 외연도, 호도 북측 해상, 녹도 서남측 해상 일대에 위치하며 총 1.3GW 규모다. 사업계획에는 △사업 실시 능력 △전력 계통 확보 계획 △주민 수용성 및 환경성 확보 방안 △이익 공유 및 산업 생태계 강화 방안 등이 포함됐다. 시는 집적화단지 지정 신청 후 관계 부처와의 긴밀한 협의를 거쳐 내년 상반기 지정을 목표로 후속 절차를 신속히 추진할 예정이다.
앞서 보령시는 2020년 ‘공공 주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업’ 공모에 선정돼 한국중부발전과 업무협약을 체결하고 공공 주도 해상풍력 단지개발 사업을 추진해왔다. 녹도 해상풍력 사업 역시 인허가 지원, 주민 수용성 확보 등 초기 단계부터 민관이 협력해 추진한 사업으로, 이번 집적화단지에 함께 포함된다.
시는 사업 초기부터 민관협의회를 구성해 지역 주민, 어업인, 전문가, 정부 위원 등 이해관계자들과 지속적으로 소통해왔다. 또한 주민설명회, 공청회, 견학, 아카데미 등을 통해 현장 의견을 폭넓게 수렴하고, 이를 단계별로 사업에 적극 반영할 방침이다. 집적화단지 지정으로 확보되는 추가 신재생에너지 공급인증서(REC)는 지역 주민과 어업인에 대한 이익 공유, 지역 개발 및 상생 사업에 활용될 예정이다. 아울러 수산업 클러스터 육성, 해상풍력 전문 인력 양성, 유지 보수 일자리 창출과 연계한 해상풍력 전용항만 조성 등 산업 생태계 구축도 병행 추진한다.
김동일 보령시장은 “이번 집적화단지 신청은 친환경 재생에너지를 기반으로 탈석탄 보령의 새로운 성장동력과 RE100 산업도시의 마중물을 마련하기 위한 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
