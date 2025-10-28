복권 안 준다며 식당주인 살해한 60대 “죄송합니다”

ⓒ뉴시스

경찰 등에 따르면 A 씨는 26일 손님으로 식당을 찾아 계산하는 과정에서 주인 부부와 언쟁을 벌인 것으로 파악됐다. 주인 부부는 평소 사은품으로 현금 결제 고객에게 1000원짜리 로또를 줬는데, 사건 당일에는 준비한 로또가 다 떨어진 상태였다.주인 부부는 로또 대신 음식 가격을 깎아달라는 A 씨의 요구를 받아들였지만, A 씨가 현금이 아닌 카드 결제를 고집하면서 시비가 이어진 것으로 나타났다. 이후 A 씨는 흉기로 주인 부부를 공격한 것으로 조사됐다.