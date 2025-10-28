본문으로 바로가기
사회
겨울옷 입고 등교
동아일보
입력
2025-10-28 03:00
2025년 10월 28일 03시 00분
장승윤 기자
27일 오전 서울 영등포구 여의초등학교 학생들이 쌀쌀해진 날씨에 두꺼운 겨울옷을 입고 등교하고 있다. 28일에는 아침 기온이 전날보다 1∼5도 더 낮아져 영하권으로 떨어지는 지역도 있을 것으로 보인다.
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
