겨울옷 입고 등교

27일 오전 서울 영등포구 여의초등학교 학생들이 쌀쌀해진 날씨에 두꺼운 겨울옷을 입고 등교하고 있다. 28일에는 아침 기온이 전날보다 1∼5도 더 낮아져 영하권으로 떨어지는 지역도 있을 것으로 보인다.

#겨울옷#겨울웃 등교#아침 기온
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
