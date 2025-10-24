신호대기 차에서 내리더니 도로에 소변…뒷차 ‘안구테러’

온라인 커뮤니티 ‘보배드림’

제보자는 제보 영상을 전하면서 “신호 대기 중에 내려서 노상 방뇨하는 장면”이라고 설명했다. 이어 “남자 망신”이라며 “정말 창피하다”고 밝혔다. 그러면서 “제가 직접 촬영한 건 아니고 제 동상이 바로 뒤차에서 촬영했다”며 “아버지가 택시 일을 하시는데, 저런 분을 만날까 봐 걱정”이라고 했다.