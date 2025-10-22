전화해도 불통인 ‘자살상담 109’…저녁시간 응답률 36% 그쳐

시간대별 응답률을 보면 올 상반기 기준 저녁·밤 시간대인 오후 7시~오후 10시는 36.2%에 머물렀다. 최근 3년간 시간대별 응답률이 30%대에 머문 것은 처음이다.

남 의원은 “지난해 자살률이 인구 10만 명 당 29.1명을 기록하며 2011년 이후 최고치를 보였다”면서 “자살예방상담전화(109) 2센터가 개소한 만큼 상담 인력과 예산을 충분히 확보하고 촘촘한 자살 예방 대책을 통해 국민의 소중한 생명을 반드시 지켜야 한다”고 강조했다.