결혼 의향은?… ‘인구주택총조사’ 달라졌다

서울시는 10월 22일부터 11월 18일까지 전국적으로 실시되는 ‘2025 인구주택총조사’에 시민들의 적극적인 참여를 당부했다. 올해 조사는 1925년 첫 조사 이후 정확히 100년을 맞는다.
20일 서울시에 따르면 이번 인구주택총조사에서 서울 지역 조사 대상은 전체 가구의 약 20%인 87만3727가구에 달한다. 인구주택총조사는 5년마다 전 국민을 대상으로 시행되는 국가 최대 규모의 통계조사로, 국가데이터처(전 통계청)가 주관하고 서울시를 비롯한 전국 지방자치단체가 함께 수행한다. 서울시는 이번 조사를 통해 인구·가구 구성과 주택 구조를 종합적으로 분석하고, 향후 복지·돌봄·주거·외국인 지원 등 다양한 정책 설계의 근거 자료로 활용할 계획이다.
2025년 인구주택총조사는 총 55개 문항으로 구성됐다. 이 중 13개 문항은 행정자료로 자동 대체돼 응답자의 부담을 줄였다. 또한 ‘비혼동거’ ‘결혼 의향’ ‘가족돌봄시간’ ‘가구 내 사용 언어’ ‘한국어 실력’ ‘임대 주체’ ‘자전거 보유’ 등 7개 신규 항목이 추가돼 사회 변화상을 더욱 세밀하게 반영할 수 있도록 했다. 조사는 10월 22일부터 31일까지 인터넷과 전화로 진행되며, 11월 1일부터 18일까지는 조사원이 직접 방문해 면접조사를 한다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 “AI와 데이터 기반 행정을 통해 시민이 직접 만든 데이터를 복지·주거·돌봄 정책에 반영하고, 시민참여형 데이터 행정을 실현하겠다”며 “이번 조사가 미래 도시정책의 방향을 결정짓는 중요한 기초 자료가 될 것”이라고 강조했다.
