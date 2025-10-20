서울시, 매헌시민의숲서 가을 정원 음악회 내달 1~2일 개최

서울시는 11월 1∼2일 서초구 매헌시민의숲에서 다양한 음악을 즐기며 정원을 체험할 수 있는 ‘가을엔, 매헌 정원 음악회’를 개최한다고 20일 밝혔다.
1일에는 국악 클래식과 트로트 무대를 만나볼 수 있으며 감미로운 듀엣 음악이 가을의 아름다운 시간을 채운다.
2일에는 싱어송라이터의 무대와 함께 해금 선율과 바리톤 성악가의 음색으로 계절을 느낄 수 있다.
더불어, 정원을 여행하는 돌, 페이스 페인팅, 가을을 담은 꽃꽂이 놀이, 선인장 테라리움 만들기, 세밀화(매화) 엽서 만들기, 낙엽 압화 액자 만들기 등 정원 체험 행사가 마련된다. 풍선 퍼포먼스와 마술 등 어린이들이 좋아하는 공연도 함께 선보인다.
박미성 서울시 동부공원여가센터 소장은 “가을 숲이 특히 아름다운 매헌시민의숲에서 감미로운 음악과 체험 행사를 통해 특별한 나들이를 즐겨보길 바란다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
