사회
백 투 더 선사시대… “불 피워 고기 구워요”
동아일보
입력
2025-10-20 03:00
2025년 10월 20일 03시 00분
양회성 기자
19일 서울 강동구 암사동 유적지에서 열린 제30회 강동선사문화축제를 찾은 시민들이 선사시대처럼 불을 피워 고기(소시지)를 굽는 체험을 즐기고 있다. 올해는 암사동 유적 발견 100주년을 맞아 ‘6000년의 숨결, 100년의 빛, 30년의 울림’을 주제로 19일까지 열렸다.
#강동선사문화축제
#암사동유적지
#선사시대
#역사 체험
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
