구금 60여명 사상최대 ‘송환작전’…전세기 오르자마자 체포

캄보디아 당국의 범죄 단속에 적발돼 현지 유치장에 구금돼 있는 한국인 60여 명이 18일 전세기로 인천국제공항에 귀국한다. 캄보디아에선 한 50대 한국 남성이 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)에 연루됐다가 6월 사망한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
17일 국가안보실과 경찰 등에 따르면 캄보디아 현지 유치장에 구금된 한국인 60여 명은 18일 0시(현지 시간) 프놈펜에서 전세기에 탑승한다. 지난달 필리핀에서 한국인 피의자 49명이 한 번에 돌아온 이래 가장 큰 규모의 송환 작전이다. 전세기는 18일 오전 인천국제공항에 도착할 것으로 보인다. 송환 대상자 중 대다수는 피의자 신분이며 이들은 우리 영토인 전세기에 오르자마자 체포된 뒤 국내에 도착하면 관할 경찰서로 이송된다.
한편 캄보디아에 근거지를 둔 로맨스 스캠 사건에 연루돼 국제경찰기구(인터폴) 적색수배(체포를 위한 피의자 정보 공유) 중이었던 50대 한국인 남성이 올해 6월 현지에서 사망한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 이 남성은 울산경찰청이 수사 중인 120억 원대 로맨스 스캠 사건의 조직원 모집책이었는데, 올 5월 주캄보디아대사관을 방문했다 “추후 재방문하겠다”며 돌아간 뒤 사망한 채 발견된 것으로 파악됐다. 부산에선 한 50대 남성이 15일 “캄보디아 범죄 조직에 통장을 빌려줬다”며 경찰에 자수했다. 그는 “현지에는 (시신) 소각장도 있다”고 진술했다.
이처럼 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄가 끊이지 않고 있음에도 범죄조직들은 텔레그램 등에서 “저희는 감금 폭행 일절 없고, 풍요롭게 지내다 안전하게 장값(대포계좌 마련 비용) 받아 가시도록 도와드리겠다”며 여전히 한국인들을 캄보디아로 유인하고 있는 것으로 나타났다. 이재명 대통령은 이날 캄보디아를 포함한 동남아 국가의 한국인 대상 불법 구인 광고를 삭제하라고 지시했다.
