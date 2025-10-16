동아일보

전셋값 1% 오르면 무주택자 출산율 4.5% 떨어져

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 16일 16시 36분

코멘트

글자크기 설정

인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 2025.02.26 뉴시스
크게보기
인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 2025.02.26 뉴시스


전세 가격이 1% 오르면 무주택자의 출산율이 4.5% 감소하고 사교육비가 1% 늘면 합계출산율이 0.2% 떨어진다는 연구 결과가 나왔다.

16일 저출산고령사회위원회에 따르면 이날 서울 서대문구 세브란스병원에서 열린 ‘2025년 한국응용경제학회-연세대 인구와 인재 연구원 추계 학술대회’에서 이철희 서울대 경제학과 교수는 이같은 내용이 담긴 연구 결과를 발표했다. 연구에 따르면 △교육경쟁과 사교육비 지출 △주거비용 상승 등이 출산율에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

연구진들은 주택 매매가격이 1% 상승할 경우 무주택자의 합계출산율은 3.8% 감소하는 반면, 보유자의 합계출산율은 6.0% 증가하는 것으로 분석했다. 전세가가 1% 증가할 경우 무주택자의 합계출산율은 4.5% 감소하는 것으로 나타났다. 2015~2023년 사이 매매 및 전세가 상승이 동 기간 합계출산율 하락의 약 15%를 설명할 수 있다는 견해도 덧붙였다.

또 사교육비가 1% 증가할 경우 합계출산율은 0.19~0.26% 감소하는 것으로 나타났다. 2007~2023년 사이 출산율 하락분의 약 15.5~22.3%가 사교육비 증가로 설명될 수 있음을 뜻한다.

연구진은 지난해와 올해 출생아 수 반등은 인구학적 요인이 강하게 작용한 것으로 이러한 추세가 장기적으로 유지될지는 의문이라고 지적했다. 연구진은 “출생아 수가 어느 정도 반등해도 이미 진행되는 인구변화 충격을 질적으로 바꾸기는 어렵다”며 “출생아 수 감소로 인해 발생할 사회경제적 불균형 문제를 식별하고 영향을 분석해야 한다”고 했다.

주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 “저출산과 자살 문제는 경제적 불안, 사회적 고립, 가족·이웃 관계 약화 등 복합적인 요인이 얽혀 있고, 정책 투입과 효과 간 시차 때문에 명확한 인과관계를 포착하기 어려운 영역”이라고 말했다. 이어 “고용, 교육, 사회보험 등 다차원 행정자료와 인구 패널 데이터를 연계해 결혼, 출산 등 개인의 중대한 의사결정 전후의 소득, 고용 및 돌봄환경을 정밀 분석할 필요가 있다”고 했다.
#출산율#무주택자#부동산#내집 마련#주택#매매#전세가#저출산
박경민 기자 mean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스