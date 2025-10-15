불법 도박에 100㎞ 만취 운전…개그맨 이진호, 검찰 송치

4월에는 도박 혐의로 검찰에 넘겨져
음주 운전 혐의를 받는 개그맨 이진호 씨(39)가 검찰에 넘겨졌다.
경기 양평경찰서는 15일 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속 입건된 이 씨를 전날 검찰에 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 올해 지난달 24일 오전 3시경, 이 씨는 인천에서 술을 마신 뒤 자신의 집이 있는 양평군까지 100㎞가 넘는 거리를 운전했다.
신고를 받고 출동한 경찰이 인근 파출소로 임의동행해 음주 측정했고, 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 0.11%가 나왔다. 이 씨는 채혈을 요구했고 국립과학수사연구원이 분석한 혈중알코올농도는 0.12%였다.
이 씨는 또 지난해 10월 14일 자신의 SNS에 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법 도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”라며 불법 도박 사실을 고백했다. 이 사건을 수사 중인 서울 강남경찰서는 올해 4월 이 씨를 도박 혐의로 서울중앙지검에 송치했다.
방탄소년단(BTS) 지민, 개그맨 이수근 등 유명 연예인과 대부업체 등을 통해 23억 원을 빌려 인터넷 불법 도박을 한 사실이 알려지며 비난 여론이 일기도 했다.
이달 5일에는 이 씨의 여자 친구가 인천 부평구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 일부 언론에서 이 씨의 음주 운전 신고자가 숨진 여자 친구라는 보도되면서 심적 부담감을 호소한 것으로 알려졌다. 경찰은 음주 운전 신고자를 밝힐 수 없다는 입장이다.
이 씨는 2005년 SBS 8기 특채 개그맨으로 데뷔했고 ‘웃음을 찾는 사람들’, ‘코미디빅리그’ ‘아는 형님’ 등 다양한 프로그램에 출연했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
