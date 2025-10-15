‘90만’ 충주맨, 100만 되면 은퇴?…“마음 변함 없다”

충주시청 공무원 유튜버 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 구독자 90만 명 돌파를 기념해 팬들과 유쾌한 대화를 나눴다. 공무원 유튜브의 새로운 문법을 만든 인물답게, 솔직하면서도 재치 있는 답변으로 웃음을 자아냈다.
14일 충주시 공식 유튜브 채널에는 ‘90만 구독자 감사합니다. 겸손맨의 낮은 자세 토크’라는 제목의 영상이 게재됐다.
● “공무원 유튜브 생태계에 독 풀었다?”…충주맨의 솔직한 답변
영상 속 김선태 주무관은 “여러분들의 성원 덕에 충주시 구독자가 90만 명이 됐다”며 “항상 해왔듯이 여러분을 섬기는 마음으로 낮은 자세 인터뷰 준비했고, 복장은 이제 좀 친해졌으니까 편하게 준비했다”고 너스레를 떨었다.
“공무원 유튜브 생태계에 독을 푼 것 어떻게 생각하냐”는 한 구독자의 질문에 그는 “제가 독을 푼 게 아니라, 여러분이 독을 원하신 것”이라고 받아치며 웃음을 자아냈다.
그러면서도 “결국 새로운 시도는 좋은 방향이라고 생각한다. 기존 방식이 성과가 없으니 다들 몸부림치는 것일 뿐”이라며 “다만 천편일률적으로 하는 건 좀 맞지 않는다 생각하고, 차별성을 둬야 한다 생각한다”고 덧붙였다.
● “은퇴 선언 여전합니다”…충주맨의 100만 공약 유머
김 주무관은 “구독자 100만 명이 되면 은퇴하겠다고 한 공약을 번복하고 싶지 않냐”는 질문에도 특유의 유머로 답했다.
그는 “은퇴하고 싶다는 제 마음은 변함이 없다”며 “제가 보기 싫으면 빨리 구독을 눌러달라. 빠른 구독만이 살길”이라고 말해 웃음을 터뜨렸다.
● 충주맨, “부계정 운영 안 하냐” 질문에 답변은?
또 다른 구독자가 “부계정을 만들어 수익화하면 좋지 않겠냐”고 묻자 그는 “그런 얘기는 하지 마시라”며 단호한 태도를 보였다.
김 주무관은 “제가 잘 안되길 바라는 수많은 대중과 시청자 모두가 싫어할 일”이라며 “공직에 있으면서 따로 계정을 팔 생각은 전혀 없다”고 말했다.
