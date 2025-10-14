[현장속으로]“82년 전 어뢰 폭침 당한 ‘곤론마루’ 진상 밝히자”

1943년 후쿠오카 인근에서 침몰
실종-사망 583명 대부분 조선인
2013년에야 국내서 첫 규명 활동
10년째 추모제, 참석은 열명 남짓… “숨은 유족 있다면 나와달라” 호소
“저 같은 유족이 있다면 더 늦기 전에 꼭 연락 부탁드립니다.”
4일 오후 5시경 부산 남구 국립일제강제동원역사관 추모공원. ‘곤론마루(崑崙丸) 격침 사건’으로 82년 전 아버지를 잃은 김영자 씨(85)가 눈시울을 붉히며 말했다. 김 씨는 약 10년 전부터 매년 10월 열리는 추모제에 참여해 왔다. 비슷한 처지의 유족이 나타나길 바라지만, 아직 국내에서 확인된 생존 유족은 김 씨 한 사람뿐이다.
이날 추모제는 조촐했다. 김 씨와 그의 딸, 한일 역사 문제에 관심 있는 시민 등 참석자는 10명 남짓이었다. 매년 사용해 온 ‘곤론마루 침몰 추모제’라고 적힌 검은색 플래카드가 내걸렸고, 참가자들은 차례로 하얀 국화를 헌화하며 묵념했다.
곤론마루 사건은 2013년경 국내에 처음 알려졌다. 김문길 한일문화연구소장(80)과 김영자 씨가 함께 진상 규명 활동에 나서면서다. 두 사람은 곤론마루 폭침 70주년을 맞아 일본 후쿠오카 해역에서 열린 한일 합동 위령제에 참여했고, 김 소장은 일본 신문 등 사료를 수집해 분석한 뒤 2015년 ‘곤론마루 격침 사건’이라는 제목의 52쪽 분량 소책자를 펴냈다.
곤론마루는 일제강점기 부산과 일본 시모노세키를 오가던 정기 여객선이었다. 1943년 10월 5일 오전 1시 15분경 시모노세키를 출항한 배가 후쿠오카 오키노섬 근처 해역에서 침몰했다. 승선자 655명 중 생존자는 일본인 선원 등 72명뿐이었다. 희생자 대부분이 조선인이었으며, 배 하부 승선실에 머물고 있었다. 김 씨의 아버지 김종주 씨는 2등실에 탑승했다가 변을 당한 것으로 전해졌다.
일본 마이니치신문과 아사히신문 등은 사고 발생 이틀 뒤 “곤론마루가 적(미군) 잠수함의 어뢰 공격을 받아 침몰했다”고 보도했다. 당시 태평양전쟁 중 미군이 “이 배에 일본군 2000명이 탑승했다”는 잘못된 정보를 입수해 공격한 것으로 전해졌다. 김 소장은 “신문에 실린 조난자 명단에는 조선인으로 추정되는 일본식 이름이 많아 가족들조차 사망 사실을 알지 못한 경우가 많았다”고 설명했다.
곤론마루에는 일본 관공서에 근무하던 조선인 직원과 사업가들이 다수 탑승했다. 김종주 씨 역시 조선과 일본, 중국을 오가며 무역업을 하던 사업가였다. 김 씨는 “4세 때 아버지가 숨진 뒤 가정은 큰 어려움에 처했다”며 “어머니는 일본은행 등에 보관돼 있던 아버지의 자산을 찾을 길이 없었다”고 회상했다.
이날 추모제 참가자들은 “더 늦기 전에 김 씨 외의 다른 유족이 나타나길 바란다”고 입을 모았다. 제대로 된 진상 규명과 역사 복원을 위해서는 유족의 증언이 필요하기 때문이다. 김 소장은 “시모노세키의 한 절에 곤론마루 침몰 희생자의 무명 유골이 보관돼 있다”며 “유골과 유족의 유전자(DNA)를 대조하면 실제 연관 여부를 확인할 수 있다”고 말했다.
참가자들은 한일 양국 정부가 합동조사단을 꾸려 사고 해역의 선체와 주변 유해를 수습해야 한다고 촉구했다. 김 소장은 “일본 정부는 자국 희생자 유족에게 사과와 보상을 했다. 한국 유족에게도 같은 조처가 이뤄져야 한다”며 “정부가 10월 5일을 ‘곤론마루 추모의 날’로 지정해 더는 초라한 행사가 반복되지 않길 바란다”고 호소했다.
댓글 0