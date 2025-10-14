울산 솔개공원, ‘희귀조류 휴게소’ 됐다

넓적부리-붉은어깨도요 등 8종 관찰
울산 울주군 서생 솔개공원이 국내 멸종위기 야생조류와 국제 희귀보호조류들이 쉬어가는 중간 기착지로 확인됐다.
울산시는 올해 8∼9월 솔개공원 해안 갯바위 일대에서 멸종위기야생생물 Ⅰ급 ‘넓적부리도요’를 비롯해 8종 20마리의 국제 보호조와 희귀 조류를 관찰했다고 13일 밝혔다. 이 가운데 넓적부리도요는 2016년 9월 울산 북구 강동해변에서 국립생태원이 러시아에서 인공 부화시킨 개체 1마리를 관찰한 이후 8년 만에 처음 발견한 것이다.
이 기간 멸종위기야생생물 Ⅰ급이자 국제보호(취약)종인 ‘노랑부리백로’, 멸종위기야생생물 Ⅱ급인 ‘붉은어깨도요’와 ‘알락꼬리마도요’도 여러 마리 관찰됐다.
또한 국제보호종인 ‘검은머리갈매기’와 ‘붉은가슴도요’, 동해안에서는 거의 관찰되지 않았던 ‘작은도요’, 국가유산(천연기념물)이자 멸종위기야생생물 Ⅱ급으로 지정된 ‘매’ 등도 카메라에 포착됐다.
이 밖에도 노랑발도요, 중부리도요, 꼬까도요, 좀도요, 깝작도요 등 여러 종의 여름철새들이 머물다 떠나는 모습이 관찰됐다.
