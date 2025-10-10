‘공흥지구 특혜’ 특검 조사받은 양평 공무원 숨진채 발견

김건희 가족회사에 개발특혜 의혹
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검(민중기 특별검사)에서 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 조사를 받던 양평군 공무원이 숨진 채 발견됐다.
2일 피의자 신분으로 조사 받아
10일 양평경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 14분경 양평군 한 아파트 화장실에서 양평군 공무원 50대 A 씨가 숨진 채 발견됐다.
A 씨가 출근하지 않자 이상하게 여긴 직원들이 자택으로 찾아가 숨져 있는 A 씨를 발견한 것으로 알려졌으며, 범죄 혐의점은 없는 것으로 파악됐다.
김형근 특별검사보는 이날 정례브리핑에서 A 씨에 대해 “피의자 신분으로 2일 한 차례 조사를 받은 것으로 확인했다”며 “추가 소환 일정은 없었고 1회 조사로 조사가 완결됐었다. 압수수색 대상은 아니었다”고 설명했다.
한편, 특검은 김 여사의 가족 회사인 ESI&D가 양평 공흥지구 개발 과정에서 특혜를 받았다는 의혹에 대해 수사 중이다.
김 여사의 오빠 김진우 씨가 실소유한 ESI&D는 지난 2011년부터 2016년까지 양평군 공흥리 일대 2만 2411㎡에서 도시 개발 사업을 벌이며 350세대 규모 아파트를 지었다.
이때 개발 부담금을 한 푼도 부담하지 않고, 사업 기간도 뒤늦게 소급 연장받았다는 의혹이 제기됐다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
