광주 시청 야외도서관서 책 한 권 읽어볼까

내일부터 빛고을 책마당 2차 행사
광주시는 11∼12일 이틀 동안 시청 야외광장과 열린 청사에서 ‘2025 빛고을 책마당’ 2차 행사를 연다고 9일 밝혔다.
작가 강연-북마켓 등 프로그램
시는 지난달 노벨 문학상과 평화상을 주제로 한 1차 책마당을 시민들의 호응 속에 마친 바 있다. 이번 2차 행사는 ‘책이랑 날자: 북(Book) & 락(樂)’을 주제로 열리며, 문학의 대중적 확산과 문화적 향유를 확대하기 위해 마련됐다.
핵심 주제는 K문학으로, 시민이 책과 함께 가을 정취를 즐길 수 있도록 참여형 독서문화 축제로 운영된다.
의사 출신으로 ‘중증외상센터: 골든아워’ ‘포스트팬데믹’ 등을 집필한 베스트셀러 작가 이낙준의 강연을 비롯해 △클래식 콘서트(앙상블 선) △북마켓 △야외도서관 △별빛 시네마 △힐링 요가 △체험부스 등 다채로운 프로그램이 준비됐다.
청년 세대와 소통할 수 있도록 웹툰 특별존을 운영하고, 다양한 연령층의 시민이 즐길 수 있는 체험 부스와 독서문화 콘텐츠도 마련된다. 또 △패밀리 키즈 매직쇼 △동화작가 윤미경의 강연 △솜사탕쇼 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 풍성하다.
전은옥 시 문화체육실장은 “빛고을 책마당은 시민 모두가 책을 매개로 소통하고 어울리는 축제”라며 “K문학을 주제로 한 이번 10월 행사에도 많은 시민들의 참여를 바란다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
