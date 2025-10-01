동아일보

'정교유착 의혹' 권성동·한학자 오늘 구속적부심

  입력 2025년 10월 1일 11시 47분

권성동 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 서초구 중앙지방법원에서 ‘통일교 불법 정치자금 수수’ 의혹(정치자금법 위반 혐의) 관련 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 법원을 나서고 있다. 2025.9.16/뉴스1
윤석열 정부와 통일교 사이의 이른바 ‘정교유착’ 의혹의 핵심 인물인 국민의힘 권성동 의원(구속)과 한학자 통일교 총재(구속)에 대한 구속적부심이 1일 열린다.

서울중앙지법 형사항소8-3부(부장판사 최진숙)는 이날 오후 2시 10분과 오후 4시 각각 권 의원과 한 총재에 대해 구속이 적법한지 심사할 예정이다. 구속적부심은 구속된 피의자를 계속 구속할 필요가 있는지 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차로 이르면 이날 밤이나 다음 날 새벽에 결과가 나올 전망이다.

한학자 통일교 총재가 22일 오후 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 중앙지방법원을 나서고 있다. 김건희 특검팀은 지난 18일 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했다. 2025.9.22/뉴스1
권 의원과 한 총재는 각각 16일과 23일 증거인멸 우려를 이유로 구속돼 최근 법원에 구속적부심을 청구했다. 권 의원 측은 “범죄사실을 다투고 있어 불구속 상태에서 수사와 재판을 받으며 충분한 방어권을 행사하는 것이 필요하다”고 주장했다. 한 총재 측은 올해 82세의 고령인 점과 최근 심장 시술을 받았다는 점 등을 고려해 구속을 취소해달라는 주장을 펼칠 것으로 알려졌다.

권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 한 총재의 지시를 받은 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)으로부터 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 청탁 명목으로 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는다. 한 총재는 이와 더불어 2022년 4~7월 윤 전 본부장이 건진법사 전성배 씨(구속 기소)를 통해 김건희 여사(구속 기소)에게 고가 목걸이와 샤넬백 등 금품을 제공하고 교단 현안을 청탁하는 데 관여한 혐의를 받고 있다.

한 총재는 2022년 2∼3월경 경기 가평군 통일교 본부에 두 차례 찾아온 권 의원에게 금품이 든 쇼핑백을 건네줬다는 의혹도 받고 있다. 이에 대해 권 의원은 “(금품이 아닌) 넥타이를 받았다”고 진술했고 한 총재는 “100만 원가량의 세뱃돈을 준 것뿐”이라고 주장하고 있다.

손준영 기자 hand@donga.com
