모바일 신분증도 먹통…공항·금융앱 등 신분증 활용 서비스 중단

국가정보자원관리원 화재로 정부와 민간에서 모바일 신분증이나 신분증의 진위 여부를 확인해야 하는 서비스 대부분이 작동하지 않고 있는 것으로 나타났다.
행정안전부는 27일 국가정보자원관리원 화재로 모바일 신분증 작동 여부가 제각각 다른 상황이라고 밝혔다.
행안부는 이날 “모바일 신분증은 운전면허등, 주민등록증 등 신분증 종류에 따라, 그리고 정부 애플리케이션(앱), 민간 앱 여부에 따라 현재 작동 여부가 다른 상황”이라고 설명했다.
이어 “일부 기능은 가능하고 일부 기능은 작동하지 않는다”고 부연했다.
국가정보자원관리원 화재로 모바일 신분증이 작동하지 않는다는 시민들의 불편이 이어지고 있다.
한국공항공사는 전국 14개 공항 홈페이지에 공지를 올려 모바일 신분증이나 정부24를 통한 신분 확인이 어려울 수 있어 공항 이용 시 실물 신분증을 반드시 챙겨오라고 안내하고 있다.
또 금융회사에서도 휴대폰 앱을 통한 모바일 신분증, 주민등록증 및 여권의 진위확인, 신용대출 한도조회 및 대출서류 간편제출, 공공 마이데이터 등의 서비스가 중단된 상황이다. 하나은행 앱에 접속하면 “현재 정부 시스템 점검으로 인해 일부 서비스 이용이 중단되고 있다”는 안내문이 고지되고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
