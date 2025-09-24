檢총장 대행 “헌법 규정된 ‘검찰’ 지우기, 개혁 오점 될 것”

‘검찰청 폐지’ 정부조직법 본회의 상정 하루전 입장문
“신설 공소청 명칭, 국민 위한 법질서 약화 우려도”
대통령실, 정부여당이 추진 중인 ‘검찰청 폐지’ 관련 법안이 25일 국회 본회의에 상정 예정인 가운데 하루 전인 24일 검찰이 입장을 밝혔다. 검찰은 신설될 ‘공소청’에 대해 “(해당) 명칭은 국민을 위한 법질서 확립의 중추적 기능을 약화시킬 우려가 있다”며 “헌법에 규정된 ‘검찰’을 지우는 것은 도리어 성공적인 검찰개혁에 오점이 될 수 있다”고 반발했다.
이날 대검 대변인실은 ‘검찰총장 권한대행(대검 차장검사) 노만석’ 이름으로 낸 입장문에서 “정치적 중립성을 의심받는 수사권 남용 논란에서 벗어나지 못하고 국민으로부터 충분한 신뢰를 얻지 못한 점, 무거운 책임감을 느낀다”고 밝혔다. 그러면서 “제헌헌법 제정 이래 78년간 국민과 함께 해온 검찰을 폐지하는 정부조직법안이 국회 본회의 상정을 앞두고 있다”고 했다.
민주당은 25일 검찰청 폐지 등이 담긴 정부조직법 개정안을 국회 본회의에 상정할 예정이다. 국민의힘은 이를 저지하기 위한 필리버스터를 예고했다.
대검은 “검찰은 어떠한 상황에서도 범죄로부터 국민을 보호하는 본연의 역할에 최선을 다하겠다”며 “나아가, 국민께서 불안해하지 않는 균형잡힌 사법절차 시스템이 설계되고, 위헌성 논란이 없는 성공적인 검찰 개혁이 이루어지기를 바라고 있다”고 했다.
특히 대검은 ‘검찰’이라는 명칭을 강조했다. 대검은 “제헌헌법이 명시한 ‘검찰’이라는 용어에는 국민을 범죄로부터 지키기 위해 경찰 수사를 비롯한 법집행을 두루 살피라는 뜻이 담겨있다”고 했다. 그러면서 “검찰 수사 기능의 이관이 또다른 권력기관의 수사 권한 비대화로 이어지고, 전문적이고 고도화된 범죄에 대응해 온 검찰의 수사역량이 사장된다면 이 또한 국민들이 원하는 올바른 검찰개혁의 모습은 아닐 것”이라고 했다.
마지막으로 대검은 “이러한 점을 헤아려 마지막 순간까지 올바른 검찰개혁의 모습을 다듬어 주실 것을 국민 여러분과 국회, 정부에 간곡히 요청 드린다”고 밝혔다.
