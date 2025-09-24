이니스프리 광고, 선정성 논란에 문제 장면 삭제

이니스프리가 최근 인플루언서와 협업한 영상 광고가 지나치게 성적인 암시를 준다는 지적이 일자 문제의 장면을 삭제하기로 했다.
이니스프리는 24일 공식 SNS를 통해 “최근 이니스프리 밀크 에센스 제형을 소개하기 위해 인플루언서와 협업한 영상에 대해 일부 고객들께서 불편함을 느꼈다는 의견을 주셨다”며 “브랜드는 이를 경청해 해당 장면을 삭제했다”고 밝혔다.
논란이 된 광고는 최근 출시된 한 제품을 홍보하는 영상으로, 여성 인플루언서가 흰색 액체 제형의 제품을 얼굴에 들이붓는 장면이 포함됐다. 화면에는 ‘피부가 좋아지는 우유?’라는 자막이 등장해 제품의 보습력을 강조하려는 의도로 보인다.
하지만 일부 소비자들은 이 장면이 불필요하게 성적인 뉘앙스를 풍긴다고 지적했다. 특히 온라인 커뮤니티와 엑스(X) 등에서는 “저런 걸 찍으면서 아무도 이상함을 못 느꼈나” “대기업 브랜드가 저러니 실망스럽다” “보자마자 기분이 나쁘다” “여성이 주 고객이면서 여성을 희롱하다니 불쾌하다” 등 비판이 쏟아졌다.
논란이 확산되자 이니스프리는 결국 해당 장면을 삭제했다. 이니스프리는 “앞으로 이니스프리는 콘텐츠 기획부터 최종 검토까지 전 과정을 더욱 세심하게 점검하며, 고객에게 신뢰받는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0