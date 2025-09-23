통일교 한학자 총재 구속…“증거인멸 우려” 영장 발부

통일교 현안 청탁 의혹의 정점으로 지목받고 있는 통일교 한학자 총재가 23일 구속됐다. 한 총재는 청탁을 위해 국민의힘 권성동 의원(구속)에게 불법 정치자금 1억 원을 건네고, 건진법사 전성배 씨(구속 기소)와 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)을 통해 김건희 여사(구속 기소)에게 억대의 금품을 건넨 혐의 등을 받고 있다. 한 총재의 최측근 중 한 명인 정원주 전 비서실장도 이날 구속되면서 통일교 관련 특검 수사가 막바지로 향하고 있다.
서울중앙지법은 22일 오후 1시 반부터 한 총재에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “증거인멸의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
한 총재는 이날 검은색 상하의를 입고 휠체어를 탄 채 영장실질심사에 출석했다. ‘권 의원에게 세뱃돈과 넥타이를 줬다고 특검에서 진술했느냐’ 등을 묻는 취재진의 질문엔 답변하지 않았다. 한 총재는 정치자금법위반과 청탁금지법위반, 증거인멸교사, 업무상횡령 등 총 4가지 혐의를 받고 있다.
23일 법원이 통일교 한학자 총재에 대해 구속영장을 발부하면서 통일교 현안 청탁 의혹을 둘러싼 김건희 특검(특별검사 민중기) 수사가 9부 능선을 넘었다는 평가가 나온다.
특검은 22일 서울중앙지법에서 열린 한 전 총재의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 한 총재가 권 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하고, 전 씨를 통해 김 여사에 명품 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 건네는 등 ‘통일교 현안 청탁’ 과정을 승인하고 지시했다고 강조했다.
영장심사에 팀장급을 포함해 검사 8명을 투입한 특검은 한 총재가 특검의 세 차례 출석요구에 불응하다 공범인 권 의원이 구속되는 것까지 지켜본 뒤 임의로 출석하는 등 수사에 비협조적 태도를 보인 점과 증거인멸 우려 의견 등을 420쪽 분량의 의견서에 담아 제출했다. 반면 한 총재 측은 이달 초 심장 시술을 받았고 각종 합병증 우려에도 자진 출석했다고 주장하며 구속이 필요하지 않다고 주장했다.
한 총재는 전날 열린 영장실질심사에서 전관 출신의 호화 변호인단을 꾸려 마지막까지 변론 전략 등을 점검한 것으로 전해졌다. 앞서 이재명 정부에서 첫 대통령민정수석비서관으로 임명됐다가 사퇴한 오광수 변호사도 한 총재 변호인단에 합류했지만, 이후 논란이 일자 사흘만에 변호인 사임계를 내기도 했다.
특검은 이날 한 총재와 함께 영장심사를 받은 한 총재 전 비서실장 정 씨의 수첩에서 한 총재가 연루된 해외 원정도박 수사 사건과 관련해 “자금 관련해 (경찰이) 수사 중이고 압수수색이 나올 것”이란 취지로 적힌 메모를 확보한 것으로 파악됐다.
그간 한 총재 측은 ‘도박 수사 무마’ 사건이나 ‘금품 전달 의혹’ 등에 대해 “전달자인 윤 전 본부장의 개인 일탈”이라고 주장해왔다. 하지만 한 총재 비서실장이 원정도박 수사 사건을 미리 보고받고 챙긴 정황이 포착된 것이다.
윤 전 본부장의 공소장에 따르면 그는 2022년 10월 3일 권 의원으로부터 한 총재의 해외 원정도박과 관련한 경찰 수사 정보를 들은 뒤, 이를 한 총재와 정 씨에 보고하고 통일교 직원들을 시켜 관련 증거인멸을 교사한 것으로 조사됐다. 이에 대해 한 총재 측은 관련 보고를 받은 사실에 대해선 인정하면서도 증거인멸을 지시하거나 승낙한 적은 없다고 주장한 것으로 전해졌다. 앞서 한 총재는 특검 조사를 받은 뒤 ‘권 의원에게 1억 원을 전달했느냐’고 묻는 질문에 “내가 왜 그럴 필요가 있느냐”고 반문하기도 했다.
