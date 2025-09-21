충남 서해안에 친환경 ‘수소산업 벨트’ 구축한다

충남도는 국내 석탄화력발전소 절반이 밀집한 서해안 일원에 친환경 ‘수소산업 벨트’를 구축한다고 21일 밝혔다. 수소 생산부터 저장, 활용까지 국내 최대 규모의 수소산업 클러스터를 구축해 탄소배출 전국 1위의 오명을 씻고 글로벌 수소 허브로 탈바꿈시키겠다는 목표다.
김태흠 충남도지사는 최근 서산에서 개최된 수소에너지 국제포럼에서 이 같은 계획을 발표했다. 서해안 수소산업 벨트는 수소산업 기반 조성을 통한 에너지 전환과 산업 고도화 등을 위한 초대형 프로젝트다.
추진 전략은 수요 대응을 위한 청정수소 생산 확대, 수소산업 육성을 위한 생태계 조성, 친환경 수소도시 구축, 수소 전문기업 및 인력 양성 등으로 잡았다. 도가 구상 중인 목표는 2040년까지 수소 120만 톤 생산, 수소 혼소·전소 발전 20GW, 수소도시 10개소 조성, 수소 전문 기업 200개 육성, 수소차 5만 대 보급, 수소충전소 180개소 340기 설치 등이다. 이를 위해 도는 2030년까지 5년 동안 10조9173억 원을 투입해 23개 사업을 추진한다는 계획이다.
도는 목표 달성을 위해 당진·서산·보령·태안 에너지산업융복합단지, 당진 암모니아 부두·수소생산시설·수소발전 등을 중심으로 한 수소특화단지 구축 등 국가 공모 사업에 중점 대응할 전략이다. 또 보령·당진·서산에 이어 태안을 수소도시로 조성해 이들 4개 수소도시에는 총 1490억 원을 투입, 수소 생산부터 활용까지 전주기 기반을 마련한다는 복안이다. 이밖에 가스터빈 시험연구센터 구축, 암모니아 수소연료전지 발전 규제자유특구 추진, 액화수소 기술 개발 전문 실험시설 구축, 이산화탄소 포집·활용 메가 프로젝트 예비타당성조사 대응 등 미래 먹거리 창출을 위한 수소 인프라 구축에도 행정력을 투입할 방침이다. 산·학·연·관 협업 생태계 구축을 위해서도 국제 협력 및 수소 전문 네트워크 강화, 협의체 운영 등을 추진할 계획이다.
김태흠 충남도지사는 “충남 서해안 일대는 석탄화력과 제철, 석유화학 등 고탄소 산업이 밀집해 탄소 배출량 전국 1위의 오명을 안고 있다”며 “탈석탄과 에너지 다변화 등을 위해 서해안 수소산업 벨트를 조성해 나가겠다”고 말했다.
도는 서해안 수소산업 벨트 조성과 관련해 인프라 구축 및 기업 지원, 인력 양성 등에 상호 유기적인 협력 체계를 구축하기 위해 19개 기관·기업과 업무협약을 체결했다. 협약에는 보령시, 서산시, 당진시, 태안군, 충남테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국수소연합, 단국대, 호서대, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국동서발전, 린데코리아, 롯데케미칼, 한화임팩트, 한화토탈에너지스, HD현대오일뱅크, SK이노베이션, 미래앤서해에너지 등이 참여했다.
댓글 0