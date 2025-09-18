비 온뒤 선선, 전국 폭염특보 해제…내일부터 다시 최대 60mm 비

전국에 비가 내리며 18일 오전 남부지방을 중심으로 유지되던 폭염특보가 모두 해제됐다. 이날까지 곳에 따라 가끔 비가 내리는 지역이 있다가 19일 다시 전국적인 비가 시작돼 20일까지 최대 60mm가 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 18일 전국이 흐린 가운데 강원 영동과 경북 북부 동해안에는 5~20mm의 비가 예보됐다. 경기 남부와 강원 영서, 충청에는 5mm 안팎의 비가 내릴 전망이다. 호남과 영남에도 5~10mm의 비가 뿌려진다.
19일 전국에 다시 비가 시작돼 20일까지 최대 60mm의 강수가 이어질 전망이다. 제주는 19일부터 20일 아침 사이 10~60mm의 비가 예보됐다. 수도권과 강원 영서, 충청, 전라권에는 19일 오후부터 비가 시작되고 강원 영동과 경상권에는 밤부터 비가 내릴 것으로 보인다. 비는 20일 오전까지 20~60mm를 뿌리고 대부분 그치겠지만 강원 영동과 경북 동해안에는 밤까지 이어지는 곳도 있을 전망이다.
전국적인 비로 낮에도 기온이 30도를 밑도는 선선한 날씨가 이어질 것으로 보인다. 당분간 평년과 비슷한 기온을 이어가는 가운데 19일 아침 최저기온은 14~22도, 낮 최고기온은 22~28도로 예보됐다.
