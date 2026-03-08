주요 여행사, 중동行-경유 여행상품 이례적 ‘전액 환불’

국내 주요 여행사들이 중동 여행 상품은 물론 중동을 경유하는 여행상품에 대해서도 취소 수수료 없이 전액 환불해주기로 했다.
하나투어는 3월 출발하는 중동행 상품에 대해서는 취소 수수료 없이 100% 환불을 진행한다고 8일 밝혔다. 두바이 경유 여행상품에 대해서도 고객 요청이 있는 경우 전액 환불이 가능하다. 취소를 원치 않는 고객의 경우 같은 가격대의 대체 항공편을 소비자에게 안내할 예정이다. 대체 항공편이 없는 경우 전액 환불된다. 노랑풍선, 여기어때투어 역시 3월에 출발하는 중동행 또는 중동 경유 여행상품의 취소 수수료를 받지 않기로 결정했다.
모두투어의 경우 전액 환불이 적용되는 기간도 따로 정하지 않았다. 이에 따라 두바이와 아부다비, 카타르 등 중동 지역이 목적지인 여행상품을 구매하거나 중동을 경유하는 상품을 구매한 고객도 회사 측에 요청하면 수수료 없이 전액 환불을 받을 수 있다.
여행사들의 이번 선제적인 전액 환불 조치는 이례적이라는 평가가 나온다. 현행 소비자분쟁해결기준에 따르면 외교부의 여행경보가 3단계(출국권고) 이상인 지역이 아닐 경우 소비자가 단순한 불안이나 우려로 여행 계약을 해제했을 때 여행사는 위약금을 청구할 수 있다. 5일 기준 이란 전 지역에 여행금지(4단계)가 발령됐지만, 관광객들이 주로 찾는 아랍에미리트(UAE)에는 특별여행주의보(2.5단계)만 내려진 상태다.
이번 조치는 항공사들이 선제적으로 취소 수수료 면제 조치를 한 것이 크게 작용한 것으로 풀이된다. 한 여행사 관계자는 “패키지여행 취소 비용의 상당 부분은 사실상 항공권 취소 수수료”라며 “항공사에서 무료 취소 정책을 시행한 것이 영향을 미쳤다”고 설명했다. 대한항공은 출발일 기준 3월 말까지 인천∼두바이 노선에 대해 항공권 취소나 변경에 따른 수수료를 받지 않고 있다. 에미레이트항공과 카타르항공, 에티하드항공 등도 두바이 노선에 대해 유사한 무료 취소 정책을 시행하고 있는 상황이다.
