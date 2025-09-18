김건희특검, 한학자 통일교 총재 구속영장 청구

김건희 특검(특별검사 민중기)이 통일교 현안 청탁 의혹의 정점으로 지목받고 있는 통일교 한학자 총재(82)에 대해 18일 구속영장을 청구했다. 특검이 한 총재를 불러 조사한 지 하루 만에 신병 확보에 나서면서 통일교 관련 수사가 분수령을 맞게 될 것으로 전망된다.
18일 법조계에 따르면 특검은 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등의 혐의를 받고 있는 한 총재에 대해 구속영장을 청구했다.
한 총재는 17일 서울 종로구에 있는 특검 사무실로 나와 9시간가량 조사를 받은 뒤 귀가했다. 앞서 한 총재는 건강상의 이유로 특검의 출석 요구에 세 차례 응하지 않다가 이날 자진 출석했다.
특검은 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)이 김건희 여사(구속 기소)와 국민의힘 권성동 의원(구속)에게 금품 등을 건네며 통일교 현안을 청탁하는 과정의 정점에 한 총재의 승인과 지시가 있었다고 보고 있다.
