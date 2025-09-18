대구시-대구시한의사회 ‘2025 K-메디웰니스 페스타’ 엑스코서 20일 개최

대구시는 20, 21일 이틀 동안 북구 엑스코 서관 3홀에서 ‘2025 케이 메디웰니스 페스타’를 개최한다. 대구시와 대구시한의사회가 공동 주최·주관하는 행사는 ‘한의약, 웰니스를 求(구)하다’를 주제로 펼쳐진다. 세계적으로 주목받고 있는 웰니스 산업의 최신 동향과 미래를 조망할 수 있는 프로그램을 다채롭게 준비했다.
한의체험관에서는 대구시한의사회 소속 한의사들이 직접 참여해 소아·청소년, 여성질환, 통증 질환 등 다양한 진료 체험을 제공한다. 특히, 추나요법을 활용한 체형 관리 및 교정 프로그램도 운영한다. 케이 뷰티관에서는 대구 지역 우수 중소기업들이 참여해 뷰티 및 미용 제품을 전시한다.
케이 웰니스 체험관에서는 힐링 카페테리아, 건식 족욕, 한약재를 활용한 막장 및 식초 만들기 등 다양한 체험을 할 수 있다. 한의약산업관에서는 웰니스와 첨단 기술의 융합을 선도하는 주요 기업들이 참여해 혁신적인 제품과 기술을 선보일 예정이다. 한복 체험과 전통 약첩 싸기, 한방차 시음 등 외국인 방문객들을 매료시킬 체험 프로그램도 다채롭게 마련했다.
대구시한의사회가 주관하는 학술대회 및 대구한의사의 날 행사도 함께 열린다. 이 자리에서는 최신 한의학 연구 성과와 임상 지견을 공유하며 한의약 미래 발전 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.
