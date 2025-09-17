“익산몰에서 20% 할인 받고 추석 선물 구매하세요”

26일까지 진행… 주문 당일 배송
추석을 앞두고 전북 자치단체와 사회적 기업이 저렴하게 선물을 살 기회를 마련한다.
17일 남원시청서 농산물 판매도
전북 익산시는 민족 최대 명절 추석을 맞아 지역 농산물 소비 촉진을 위해 ‘익산몰 추석맞이 기획전’을 운영한다고 16일 밝혔다. 이번 기획전은 26일까지 익산몰 누리집을 통해 진행된다.
사과와 배, 머스크멜론, 샤인머스캣, 꿀고구마, 혼합 선물 세트 등 지역 특산물 선물 세트를 시중보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 시는 자체 순회·수집 배송 체계를 활용해 주문 당일 신선한 상품을 빠르게 배송한다.
기획전 참여자는 회원 가입 시 다양한 혜택도 받을 수 있다. 추석 기획전 품목은 최대 20% 할인되며, 구매 금액의 5%를 포인트로 적립 받을 수 있다. 7000원 이상은 전국 무료 배송한다.
남원에서는 17일 시청에서 지역의 사회적경제 기업과 마을기업, 협동조합 등이 ‘추석 명절 공감마켓’을 연다. 마켓에서는 이들이 생산한 한과, 강정, 누룽지, 치즈 떡, 김부각, 추어탕 등 50여 종의 농산물 가공식품을 할인 판매한다.
남원의 우수한 농특산물을 활용한 제품이며, 1만∼5만 원대여서 추석 선물과 제수로 제격이라고 시는 설명했다. 남원시 사회적경제지원팀을 통해 전화로도 주문할 수 있다.
박영민 기자 minpress@donga.com
