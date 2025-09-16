최태원 명예훼손 유튜버들 美 법원 통해 확인

허위 영상 올려… 고소-손배 청구
최태원 SK그룹 회장과 동거인 김희영 티앤씨재단 이사장의 비방 영상을 게재한 유튜버에 대해 최 회장 측이 신원을 확인하고 고소와 손해배상 청구를 진행하는 것으로 확인됐다.
15일 재계에 따르면 최 회장 측은 서울 용산경찰서에 유튜버 10여 명을 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 고소하고 이들을 상대로 서울서부지법에 손해배상 청구 소송을 제기했다. 주로 김 이사장의 과거사나 가족에 대한 비방, 조롱 중에서 이미 허위로 밝혀졌거나 사실무근인 낭설을 방송했다는 이유에서다.
노소영 아트센터 나비 관장의 오랜 지인으로 알려진 박모 씨도 지난해 9월 자신의 블로그와 유튜브 채널에 최 회장, 김 이사장과 관련한 명예훼손성 콘텐츠를 올린 혐의로 서울북부지법에 기소된 상태다.
유튜버 중에는 신원을 감춘 채 방송한 경우도 있었는데, 최 회장 측은 유튜브를 운영하는 구글을 상대로 미국 법원에 증거 개시(디스커버리) 절차를 청구해 이들의 신원을 올 2월 파악한 것으로 알려졌다. 신원이 특정된 유튜버는 ‘고추밭’ 등 10여 명이다.
권구용 기자 9dragon@donga.com
