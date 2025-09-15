동아일보

양치질에 가장 이상적인 치약의 양은… “너무 많이 짜도 안 좋아”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 15일 13시 33분

어린이들이 올바른 칫솔질 교육을 받는 모습. 동아일보 DB
양치질할 때 가장 이상적인 치약의 양은 얼마일까.

최근 미국 NBC의 아침정보뉴스 ‘투데이’는 잘못된 칫솔질 습관과 이상적인 치아 세척법을 소개했다. 매체는 “양치질이 중요하단 건 누구나 알지만, 많은 사람이 잘못된 방법으로 하고 있다”고 지적했다.

매체는 칫솔에 짜는 치약의 양을 우선 지적했다. 보통 사람들은 약 2.5cm 길이 정도 치약을 짠 뒤 양치질하는데 실제로는 훨씬 더 적은 양으로도 올바른 양치질이 가능하다고 한다.
랜셋 밴길더 미국 치위생사협회장은 NBC 인터뷰에서 “양치질에 필요한 치약의 양은 ‘완두콩 크기’면 충분하다”고 말했다. 칫솔이 이를 문지르는 기계적인 과정만으로도 치아 사이의 음식물 찌꺼기와 플라그를 제거할 수 있다고 설명했다.

밴길더는 “치약은 양치질에 반드시 필요한 건 아니지만 입안을 상쾌하게 만들어 입냄새를 없애준다”며 “대부분 치약에는 충치 예방에 도움이 되는 불소가 들어있다”고 설명했다. 다만 치약을 너무 많이 쓰면 양치질을 대충 하고서도 입이 매우 깨끗해진 것 같은 착각을 할 수 있다고 조언했다. 게다가 치약을 너무 많이 사용할 경우 잇몸 출혈을 유발할 수도 있다고 지적했다.

치아 전문가인 프리더스 반 더 바이덴 박사는 “치약에는 계면활성제가 들어있어 이가 매끈해지는 느낌을 준다. 제대로 양치질을 안 해도 마치 한 것 같은 느낌을 받을 수 있다”고 말했다.


이은택 기자 nabi@donga.com
