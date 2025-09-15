본문으로 바로가기
서울광장 달군 ‘케데헌’ 댄스 배틀
2025-09-15 03:00
양회성 기자
14일 서울 중구 서울광장에서 ‘2025 서울 헌터스 페스티벌’이 열려 참가자들이 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 삽입곡에 맞춰 댄스 배틀을 벌이고 있다. 서울시가 이날 오후 6시부터 개최한 행사엔 국내외 10개 팀이 참가해 무대를 선보였다.
#서울광장
#2025 서울 헌터스 페스티벌
#케이팝 데몬 헌터스
#댄스 배틀
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
