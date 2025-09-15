GS칼텍스 물류센터서 작업 준비중 넘어져 1명 사망

사측, 원인 조사… “재발 방지 총력” GS칼텍스 인천물류센터에서 협력사 직원 1명이 작업을 준비하다가 숨지는 사고가 발생했다. GS칼텍스는 12일 낮 12시 50분경 60대 협력사 직원 A 씨가 넘어져 병원으로 이송됐으나 끝내 사망했다고 14일 밝혔다. A 씨는 점심 휴식 중 오후 작업을 준비하다가 넘어져 바닥에 머리를 부딪힌 것으로 파악됐다. 인천물류센터는 GS칼텍스가 전남 여수에서 생산한 석유제품을 운송해 도소매 유통하는 지역 거점 중 하나다.



GS칼텍스는 사고가 발생한 뒤 즉각 관계기관에 신고하고 후속 조치를 진행했다고 전했다. 현재 사고 원인을 파악하기 위한 조사를 진행 중이다. GS칼텍스는 “고인의 명복을 빌며 유가족분들께 진심 어린 위로와 애도의 마음을 전한다”며 “이번 사고에 대한 철저한 원인 규명과 함께 안전관리 시스템을 전면 재점검해 재발 방지에 총력을 기울이고 안전관리 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.





