“어머니 병환으로 힘들어 해”…70대母 살해 자백한 50대 검거

경기 포천시에서 50대 남성이 70대 어머니를 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
포천경찰서는 존속살해 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 검거해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.
경찰에 따르면 전날 오후 5시45분경 경기 포천시 이동면의 한 주택에서 “어머니가 돌아가셨다”는 신고가 접수됐다. 출동한 경찰이 현장을 확인한 결과 70대 여성 A씨는 숨져 있었으며, 아들인 50대 남성 B씨가 함께 있는 상태였다. A씨 시신은 상당히 부패가 진행된 상태였으며, 흉기에 찔린 흔적도 있었다.
B씨는 현장에서 경찰에 “어머니가 오랜 병환으로 힘들어해 일주일 전 내가 살해했다”고 자백한 것으로 알려졌다. 그는 A씨와 단둘이 살아왔으며, A씨는 평소 건강 상태가 좋지 않았던 것으로 조사됐다. B씨는 타지에 사는 가족들에게 A씨의 사망 사실을 알렸고, 이를 들은 가족이 당국에 신고한 것으로 알려졌다.
경찰은 B씨를 존속살해 혐의로 긴급체포하고 A씨에 대한 부검을 진행하는 등 자세한 사망 경위를 파악할 방침이다.
