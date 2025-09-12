동아일보

경복대-남양주시 사회복지사협회, 지역공동체 활성화 업무협약 체결

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 12일 11시 29분

코멘트

글자크기 설정

남양주시 사회복지사협회·경복대학교 업무협약식 현장. 경복대학교 제공
남양주시 사회복지사협회·경복대학교 업무협약식 현장. 경복대학교 제공
경복대학교는 지난 9일 우당관 다목적실에서 남양주시 사회복지사협회와 지역공동체 활성화를 위한 업무협약식을 개최했다고 12일 밝혔다. 양 기관은 이번 협약을 통해 ▲상호 발전을 위한 지식·정보의 상호교류 ▲인적·물적 자원의 교류 ▲지역사회 공헌을 위한 프로그램 기획 및 운영 등의 협력체제를 구축해 지역혁신 성장과 가치 창출을 확대할 예정이다.

협약식에는 남양주시 사회복지사협회, 남양주시 복지정책과, 경복대학교 산학협력단, 사회복지과 등 교수 및 관계자들이 참석했다. 행사는 개회 선언을 시작으로 경복대학교 홍보영상 시청, 환영 인사와 축사, 협약서 서명 및 교환, 참석자 간 간담회, 폐회 순서로 진행됐다.

지민규 남양주시 사회복지사협회 회장은 “남양주시의 사회복지 발전을 위해 경복대학교와 협력해서 매우 기쁘다”며 “이번 협약을 통해 지역사회 복지 사각지대를 해소하고 시민들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 복지 프로그램을 함께 만들겠다”고 말했다.

함도훈 경복대학교 산학협력단 단장은 “경복대학교가 남양주캠퍼스의 문을 연 지 20년이 됐으며 그동안 많은 성장과 사회적 역할을 통해 남양주시가 살기 좋은 복지 도시로 거듭날 수 있도록 인적, 물적 인프라를 제공하고 상생의 길을 열어가고 있다”고 말했다.

이번 업무협약은 지역사회 발전 및 사회복지 증진에 기여하고, 양 기관의 역량 강화를 위한 유기적인 협력 체계를 구축하는 데 목적을 두고 있다. 경복대학교 산학협력단 측은 지역사회 현안 해결을 위한 체계적이고 지속적인 협력 모델 구축에 힘쓸 것을 강조했다.

한편 경복대학교는 교육부 발표 2017~2022년, 2024년 7년간 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 통합 취업률 1위를 기록했다. 2025년 교육부 대학기관인증평가에서 ‘일반재정지원대학’으로 2025 경기도 RISE 사업에도 선정됐다. 학생들의 교통 편의를 위해 무료 통학버스를 운영하고 있으며, 지하철 진접(경복대)역 개통으로 접근성 역시 향상됐다.

이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0