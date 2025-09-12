제주산 ‘프룬’ 올 가을부터 먹는다

한림읍 10개 농가 가을 첫 출하
감귤의 고장 제주에 새로운 과일이 나왔다. 제주특별자치도 농업기술원 서부농업기술센터는 한림읍 10개 농가가 3.3ha(헥타르) 규모로 재배해 온 서양 자두 ‘프룬’이 올가을 본격 출하된다고 11일 밝혔다.
프룬은 소르비톨과 폴리페놀 함량이 많아 배변 활동 개선에 효과적이고, 비타민K와 B6가 풍부해 뼈 건강에도 도움이 된다고 알려져 있다.
이번에 출하되는 프룬은 2022년 ‘한림농협 정예소득작목단지사업’을 통해 조성된 재배단지에서 생산된 것으로, 서부농업기술센터는 2023년 시설재배에 적합한 시설을 지원하고 안정적인 착과와 품질 향상을 위한 현장 지도를 진행했다.
현재 재배 중인 품종은 ‘프레지던트’ ‘블랙킹’ ‘빅퍼플’ 3종이다. 올해 출하되는 프룬은 짙은 보랏빛을 띠며 과실 무게 100g 내외, 평균 당도 16브릭스로 부드러운 식감과 단맛이 특징이다.
품종별 성숙기가 달라 제주에서는 8월 중순부터 9월 중순까지 단계적으로 수확이 가능하다. 농산물우수관리(GAP) 인증을 받아 안정성을 확보한 프룬은 농협을 통해 판매된다. 서부농업기술센터는 프룬이 제주지역의 새로운 소득 과수로 정착할 수 있도록 농가 현장 지도를 강화하고, 고온으로 인한 착색 불량과 열과 등 생리장해 대응 재배 기술을 보완해 나갈 계획이다.
현상철 서부농업기술센터 신기술보급팀장은 “이색 자두 프룬은 제주지역의 새로운 소득 과수로 주목받고 있으며, 안정적인 재배 정착을 위한 농가들의 노력이 결실을 보고 있다”며 “앞으로도 현장 기술 지원과 함께 농가의 애로사항 해결을 위한 다양한 사업을 지속해서 발굴하고 지원해 나가겠다”고 했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
